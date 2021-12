Salvador estreia primeiro reality show de moda do estado

A capital baiana já pode comemorar! O 'Salvador Fashion Race', primeiro reality show de moda, teve estreia na manhã desta segunda-feira, 15, no Cinema UCI Orient do Shopping Barra. Além disso, o primeiro episódio já foi disponibilizado através do canal da Casa Salvador, no Youtube.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e a Prefeitura de Salvador, a websérie é apresentada pelo ator e cantor, Jean Pedro e tem como mentora, a estilista baiana Juliana Herc. Ao total, serão 20 episódios.

O reality irá contar com dez participantes entre estilistas e influenciadores baianos que irão se dividir em duplas para realizar desafios, criar looks e peças de acordo com as ideias propostas pelos jurados. Ao todo, serão quatro desafios com diversos temas como: conceitual, feito à mão, wellness e festa.

Entre os influenciadores, estão: Carla Aragão (@gordaroupa), Carol Gonçalves(@blogmulhermelhore), Fernanda Medeiros (@februxa), Iasmine Fernandes (@vamoscachearomundo) e João Caldas(@joao_ccaldas). Já no grupo dos designers, estão: Alex Milanny (@abanto.oficial), Joice Fischer (@joiceefischer), Kivia Souza (@kaolliada), Tamara Nascimento (@ta19mi) e Teodoro (@queenofcajazeiras).

Para a dupla vencedora, o designer irá ganhar um mês como estagiário (a) no ateliê da mentora do reality e estilista, Juliana Herc, em Portugal e o(a) blogueiro(a) receberá uma viagem de sete dias para Portugal, além de fazer parte de um projeto com a estilista.

