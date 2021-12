Salma Hayek se transveste de Donald Trump e o ironiza no Instagram

A atriz Salma Hayek publicou um vídeo no Instagram para trollar o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. O magnata já manifestou em diversas ocasiões sua intenção de endurecer as leis que permitem a entrada de imigrantes no país, o que afetaria principalmente nações da América Latina. Nascida no México, a artista vestiu um terno e colocou uma peruca loira para se caracterizar como o político.

"Eu fiquei imaginando como Donald Trump seria se tivesse hereditariedade hispânica", disse Salma antes de se travestir do magnata. "Não sei do que ele está reclamando. Ele poderia usar muitos dos meus genes latinos", ironizou a atriz depois da transformação. Ela encerra o post com hashtags valorizando o orgulho de ser mexicana.

I was wondering what would happen if #DonaldTrump had Hispanic heritage... #Mexicanproud #funny Estaba pensando qué pasaría si Donald Trump tuviera genes latinos... #orgullosamentemexicana #chistes Um vídeo publicado por Salma Hayek Pinault (@salmahayek) em Jun 20, 2016 às 11:10 PDT

