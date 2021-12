Saída de Kis de trama é marcada por briga com diretora

O clima entre Cássia Kis e a diretora Amora Mautner, no bastidores da novela "A Regra do Jogo", esquentou. De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, a atriz se negou a regravar a cena em que a personagem Djanira morreu e não agradou nem um pouco.

Segundo a publicação, Amora chegou a comentar com uma outra atriz do elenco do folhetim global que Cássia está em sua lista negra. "Graças a Deus, a Cássia Kis foi embora. Ela não é dedicada nem comprometida com o trabalho. Vai ficar na geladeira por um bom tempo", disse.

As duas vinham se desentendendo desde o início das gravações de "A Regra do Jogo", tanto que outros atores comemoraram a morte de Djanira. O esperado é que, com isso, o ambiente de trabalho melhore.

