Saiba quem é o 'Justin Bieber' baiano que participou do clipe de Anitta

O modelo baiano Pietro Baltazar "roubou a cena" durante a gravação do clipe do novo single de Anitta, intitulado de "Vai Malandra", no último domingo, 20. Ele foi descoberto no Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde foi o cenário do clipe da cantora.

Com cabelo loiro e aparência bem jovem, Pietro, 19 anos, foi apelidado de "Justin Bieber do Vidigal" pela própria funkeira. “Esse bofinho é o Justin Bieber real aqui do Vidigal, gente [...] Eu estou chocada com o Justin Bieber do Vidigal que arrumaram pro clipe", disse a artista, ao filmar o rapaz para o stories do Instagram. Após a publicação, o número de seguidores do modelo disparou e já contabiliza mais de 130 mil pessoas.

Nascido na Bahia, Pietro atualmente mora no Rio de Janeiro com a mãe e o padrasto. Em entrevista concedida ao jornal "O Globo", ele declarou que entrou no mundo da moda sem grandes expectativas. Com apenas 11 meses no ramo, o modelo estreou na profissão em um desfile em Paris, onde apresentou a coleção verão 2018 de moda masculina.

Além disso, Pietro foi modelo exclusivo da grife Balmain, uma das mais importantes do mundo. No Twitter, a comparação do modelo com o cantor Justin Bieber dividiu opiniões de alguns seguidores. "Justin Bieber do Vidigal eh melhor que o original", disse um seguidor. Já outro disparou: "Justin Bieber do Vidigal? Nem o branco do olho é igual".

Justin Bieber do Vidigal eh melhor que o original — fernando (@ifuseekgabe) 21 de agosto de 2017

o justin bieber do vidigal é 30x mais gato q o justin bieber dos states — miseducation of leo (@eusourica11) 20 de agosto de 2017

"justin bieber do vidigal" o branco do olho não é nem igual hahaha pic.twitter.com/wXRhJ4UNJE — fen 👨🏾‍🚀 (@feiipes) 20 de agosto de 2017

''justin bieber do vidigal'' eu to rindo porque a ultima coisa que ele parece é o Justin kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/TQJavL32If — Maah (@TMZMYPURPOSE) 20 de agosto de 2017

o justin bieber do vidigal é melhor que o original pic.twitter.com/XIFWvq6wz7 — joaum 🏀 (@letroulette) 20 de agosto de 2017

Deixe seu sorriso brilhar ✨✨✨✨✨✨✨✨ para @madeinbrazil por @philippevogelenzang 🌚 e @judasvandewal 🌝 @anawainer 🌜#madeinbrazil11 #madeinbahia Uma publicação compartilhada por Pietro Baltazar (@pietrobaltazar) em Ago 18, 2017 às 8:05 PDT

Às vezes eu voo mais alto que o carinha ali...💭 Uma publicação compartilhada por Pietro Baltazar (@pietrobaltazar) em Jul 24, 2017 às 4:47 PDT

Quando aquela gata passa na tua frente 😏• @madeinbrazil ph @philippevogelenzang • @judasvandewal Uma publicação compartilhada por Pietro Baltazar (@pietrobaltazar) em Jul 22, 2017 às 5:17 PDT

O dia começa melhor quando o destino é o campo 😁🤙🏽⚽️ por @tiagopetrik para @elaoglobo • @gilbertojun @edilsonferreira89 Uma publicação compartilhada por Pietro Baltazar (@pietrobaltazar) em Jul 16, 2017 às 6:33 PDT

