Saiba quem é a cantora que vai substitutir Joelma no Calypso

A cantora Thábata Mendes, de 28 anos, foi a escolhida de Chimbinha para ser a nova vocalista da banda Calypso.

De acordo com o jornal Extra, a novidade só seria divulgada na próxima semana, mas a informação vazou.

A loira já teve uma passagem por Salvador, onde fez shows de axé em 2006. No ano seguinte, participou de micaretas no Nordeste, como Fortal e Carnatal. Ela também é compositora.

Nascida em Mossoró, no Rio Grande do Norte, Thábata começou a carreira artística aos 9 anos, quando se apresentava no circo como malabarista e palhaça.

