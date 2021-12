Saiba quanto ganha um competidor do "The Voice Brasil"

Engana-se quem pensa que os concorrentes do reality show "The Voice Brasil", da Globo, recebem um cachê alto pela participação. Isso porque, segundo o colunista Fernando Oliveira, do jornal Folha de S. Paulo, cada um ganha apenas uma ajuda mensal de R$ 700, enquanto estiver competindo.

Além disso, se, por acaso, o artista não morar no Rio de Janeiro, onde acontece o reality, a Globo banca a passagem e hospedagem na cidade, além de ajudar nos custos dos figurinos para as apresentações.

Ainda de acordo com a publicação, o motivo para a baixa remuneração seria a ajuda com a imagem que eles ganham ao aparecer no programa, o que se transformaria em lucro ao serem convidados para apresentações fora da competição.

