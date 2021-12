Sabrina Sato anda nua quando está em casa

Sabrina Sato revelou ao programa Superbonita, no GNT, que só anda nua quando está em casa. "Posso estar com celulite, peluda, do jeito que for, descabelada. Pareço uma selvagem andando pelada de um lado para o outro em casa", disse para Ivete Sangalo, que apresenta o programa.

Sabrina disse que tem esse hábito desde criança. "Eu ficava o dia inteiro pelada! Só andava pelada pela casa inteira e é assim até hoje. Não é uma coisa que eu tenho dificuldade. Dificuldade é colocar a roupa em mim! Acho que nasci índia", brincou.

A nova temporada do Superbonita estreia no dia 17 de agosto, no GNT.

