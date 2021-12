Russo tem novo AVC e volta a ser internado no Rio

O ex-assistente de palco da TV Globo Russo, de 84 anos, sofreu um novo Acidente Vascular Cerebral (AVC) e precisou ser internado às pressas para o Hospital Pasteur, no Rio de Janeiro.

Em entrevista à coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, a esposa dele, Adriana de Oliveira Mello, contou que ele passou mal na manhã da segunda-feira, 2, e foi levado para a unidade médica.

"Ele não amanheceu bem ontem. Estava indisposto, com falta de ar e passou mal durante o almoço em família. Ele teve o mesmo sintoma da outra vez, aí logo o levamos ao hospital. Lá, o médico que o atendeu disse que ele teve um novo AVC", contou Adriana.

Ainda de acordo com Adriana, Russo está bem, estável, mas segue internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do hospital.

