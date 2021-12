Roupa usada por Rihanna no Rock in Rio vira meme

O look usado pela cantora Rihanna, no show da madrugada deste domingo, 27, no Rock in Rio , virou piada entre os internautas, que usaram as redes sociais para criticar os trajes da artista.

Só foi a cantora entrar no palco, com uma calça folgada e capa amarela, para diversos comentários sobre seu figurino viralizar na rede. As comparações foram diversas, como: Alcione, Axl Rose e Papa Francisco.

Teve até gente comparando sua roupa com a do personagem Walter White, da serie norte-americana Breaking Bad.

Sam Smith

Além de Rihanna, outro artista que também foi alvo de brincadeiras foi o cantor britânico Sam Smith. Ele, que apresentou um grande repertório de músicas românticas, chegou a ser comparado com o cantor de Arrocha Pablo "o rei da sofrência".

Veja os memes:

rihanna tá com a roupa da alcione pic.twitter.com/XGKZ1IGFpS — Ivanko Barbell (@Tonkiel) September 27, 2015

Essa roupa da Rihanna ta me lembrando algo mas não sei exatamente oq... pic.twitter.com/d7jLg6CSeg — Cid NaoSalvo (@naosalvo) September 27, 2015

a rihanna atrasou tanto que chegou pro show com a mesma roupa do axl em 2011 pic.twitter.com/67bN01txsS — Victor Berriel (@vyktorb) September 27, 2015

Rihanna sabendo da crise no Brasil decidiu economizar na roupa. #RihannaNoRockInRio #RihannaNoMultishow pic.twitter.com/gD7z3oqnmn — Jack Canalha (@JackCanalha) September 27, 2015

O que Rihanna estava fazendo antes do show: pic.twitter.com/YE2oKzDGCh — Ricardo Henriques (@calhau) September 27, 2015

Aposto que essa roupa da Rihanna vai virar tendência. Até o Papa Francisco vai passar a usar… #RihannaNoRockInRio pic.twitter.com/k2askdNTYb — snap: DILMABOLADA (@diImabr) September 27, 2015

Poooorrahhh! É show do Sam Smith ou do Pablo? Maior choradeira. #SamSmithNoRockInRio pic.twitter.com/uO2yB0DNuY — Monalisa (@Mona_Guedes) September 27, 2015

