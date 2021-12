Ronaldinho Gaúcho é flagrado com loira em camarote

Sem atuar em nenhum clube, o jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho parece está se divertindo bastante no Carnaval de Salvador. Na noite deste sábado, 6, o craque foi flagrado com uma loira em um camarote, no Circuito Dodô, na Barra.

Nas fotos, o craque, que já chegou a ter um camarote só dele, aparece aos beijos e bem agarradinho ao lado da moça, que ainda não foi identificada.

Em recente entrevistas, o jogador disse que não é desta vez que vai se aposentar. Segundo ele, o seu retorno aos gramados só deve acontecer depois do Carnaval.

Na foto, o craque aparece aos beijos e bem agarradinho ao lado da moça (Foto: Fernanda Firmino e Jackson Martins | AFGFPontes | Divulgação)

