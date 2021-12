Roger Gobeth faz diretora de novela chorar após discussão

O ator Roger Gobeth se envolveu em um mal-estar na gravação de "O Rico e Lázaro", da TV Record. Ele discutiu com Adriane Sabatini, uma das diretoras da Casa Blanca - produtora responsável pela trama.

De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", Adriane foi vista chorando nos corredores da produtora e alegou que Roger foi agressivo com ela.

Segundo o colunista, os dois discutiram por conta da má condição de trabalho. A reclamação seria de banheiros sujos e água com qualidade ruim.

