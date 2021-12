Rodriguinho é o primeira atração confirmada no Tardezinha, em Salvador

O cantor Rodriguinho é a primeira atração convidada para o Tardezinha Surreal, em Salvador. O evento é comandado pelo cantor Thiaguinho que se apresenta durante 4 horas.

No show, Thiaguinho sobe no palco para cantar grandes clássicos do pagode que e que foram grandes hits desde a década de 90, assim como sucessos da época do Exaltasamba. Além de Rodriguinho, outros nomes serão anunciados como participações especiais.

O público deve levar, obrigatoriamente, 1 kg de alimento não perecível que será recolhido na entrada e doado para instituições de caridade. A expectativa é arrecadar toneladas de alimentos.

O evento que acontecerá no Wet’n Wild será dividido em três setores e irá contar com um palco 360°, além de banheiros e praças de alimentação exclusivos de casa setor. s ingressos ainda podem adquiridos na Salvador Tickets do Shopping da Bahia, no Pida! Salvador Shopping, Sympla, Partiu Balada e Oquei Entretenimento. A virada de lote acontece no dia 02 de agosto.

