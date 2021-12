Rodrigo Hilbert polemiza após matar filhote em programa

O modelo Rodrigo Hilbert causou polêmica nas redes sociais após matar um filhote de ovelha, para preparar um churrasco, no "Tempero de Família", programa de culinária que apresenta na GNT. As imagens, que foram ao ar na última quinta-feira, 10, mostram o apresentador escolhendo e abatendo o animal, com as próprias mãos, em uma fazenda de Santa Catarina.

Na edição das cenas, apenas os gritos da ovelha ficaram de fora. Todo o resto do processo de preparação para o consumo foi ao ar.

Desde então, os internautas passaram a comentar o acontecimento nos perfis do Facebook e Instagram de Rodrigo. No Twitter, seu nome está na lista dos assuntos mais falados.

"O problema não foi o Rodrigo Hilbert matar, foi como ele matou... E vamos concordar, ninguém tá afim de ver uma cena dessas", escreveu uma internauta. "Estou bem chocada", declarou outra. "Péssimo exemplo pra todos", disse uma terceira.

Apesar das críticas, houve também quem defendesse o apresentador. "Como vocês acham que o churrasco surge?", indagou um. "Todos são vegetarianos agora é?", comentou um segundo. "Lotam as churrascarias diariamente, mas na rede criticam Rodrigo Hilbert", argumentou uma terceira.

Sobre o Rodrigo Hilbert matar um filhote de cordeiro, não é hipocrisia dos críticos. Apenas não havia necessidade disso num programa de TV. — Daniel Steigleder (@danielsteig) 14 de março de 2016

Aos que polemizaram o ato do Rodrigo Hilbert:



COMO VOCÊS ACHAM QUE O CHURRASCO SURGE? — Vitor Lacourt (@vitorlacourt) 14 de março de 2016

e esse video do rodrigo hilbert matando um filhotinho de ovelha eu to bem chocada — Mariana Leite (@marianawagner_) 14 de março de 2016

Gente o problema não foi o Rodrigo Hilbert matar, foi como ele matou... E vamos concordar, ngm tá afim d ver uma cena dessas né pelo amor 😒 — Bea ❄ (@BeaNevacchi) 14 de março de 2016

Sobre a polêmica com o Rodrigo Hilbert: se você não é vegano, pare de ser hipócrita. — Arthur C. Gama (@arthurcgama) 14 de março de 2016

