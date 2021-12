Rodrigo Hilbert é intimado após queixa de ONG

O ator e apresentador Rodrigo Hilbert foi intimado a prestar depoimento após a morte de um filhote de ovelha durante o programa que ele apresenta, o Tempero de Família (GNT). O caso aconteceu em março de 2016. Segundo Ancelmo Gois, do jornal "O Globo", uma ONG prestou queixa contra o apresentador na delegacia de São Joaquim, em Santa Catarina, depois que Rodrigo matou o animal no programa de culinária.

Em entrevista para o Purepeople, o ator e apresentador, comentou que não teve intenção de violência. "Não tínhamos a intenção de incitar qualquer violência contra animais, mas apenas de registrar o dia-a-dia desses trabalhadores que lutam para criar e alimentar suas famílias. No entanto, por também respeitar aqueles que se manifestaram contra as cenas exibidas no programa, retiraremos as imagens em questão do episódio", disse Rodrigo.

"Vou levar isso tudo como um aprendizado. Ao mostrar o abate do animal em uma pequena fazenda, eu acreditava estar chamando a atenção para se conhecer a procedência dos alimentos, para se entender como é a cadeia produtiva do que consumimos. No entanto, qual não foi a minha surpresa ao perceber que, ao invés de passar uma mensagem de conscientização sobre o que comemos, vi surgir o ódio de muitos por mim", completou Hilbert.

