Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima se mudam para os EUA

Os apresentadores Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert se mudaram para os Estados Unidos. Eles vão morar com os gêmeos João e Francisco, de 9 anos, na Califórnia.

Por conta da mudança, Fernanda teria adiado a próxima temporada de "Amor & Sexo". Com isso, o programa só deve ser exibido no segundo semestre do ano que vem.

Fernanda comandou o reality musical "PopStar", que acabou há cerca de duas semana. Já Rodrigo está à frente de "Tempero de Família", da GNT.

