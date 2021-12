Roberto Carlos processa xará por usar seu nome em empresa

Ter o nome do cantor Roberto Carlos pode ser motivo de orgulho de muitos xarás do Rei, mas esse não é o caso do corretor de imóveis Roberto Carlos Vieira. Isso porque ele deu seu nome para uma imobiliária que mantém na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, onde mora. Até ai tudo bem, mas o Rei resolveu processar o corretor de imóveis.

A ação foi ajuizada pela Editora Musical Amigos LTDA, que pertence ao cantor. Segundo o colunista Léo Dias, do jornal o Dia, a alegação é que o Roberto Carlos do Espírito Santo não pode nomear sua empresa como "Roberto Carlos", já que o artista registrou o nome como marca própria.

Por conta do risco de pagar uma multa diária de R$ 10 mil, o corretor optou por fechar a empresa e retirar o site do ar até o julgamento do processo.

Ainda de acordo com Léo Dias, a defesa de Roberto Carlos Vieira alegou que ele abriu a empresa usando seu nome, sem a intenção de se beneficiar da visibilidade do xará famoso.

Roberto Carlos ainda não se pronunciou cobre o assunto.

