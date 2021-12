Roberto Carlos nega affair com vizinha

Roberto Carlos está solteiro. O cantor negou que estivesse tendo um romance com uma vizinha. "Não sei porque aconteceu essa história, nunca aconteceu nada do que falaram. Nunca fiquei andando de carro à toa por ali procurando por alguém. Não tem fundamento algum. Tudo isso é uma mentira.", disse, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 21, a bordo do cruzeiro Emoções em Alto Mar.

O cantor disse que também não poderia ser o pai do filho que a jovem espera. "Mesmo que eu tivesse vontade não poderia. Eu fiz vasectomia faz muito tempo. Ou seja, nunca que sou pai do filho que essa tal vizinha está esperando", explicou.

E o cantor falou sobre a inspiração. "Não tenho nada contra o casamento, mas também não tenho nada contra a solteirisse. A minha musa principal é a a vida, mas as minhas musas recentes vem sendo mulheres que eu realmente amo, que me causam alguma coisa muito real. As minhas musas são diamantes muito sérios. Eu estou solteiro, não me casei novamente ainda (risos)", afirmou.

adblock ativo