Roberto Carlos corteja jovem de 26 anos

Roberto Carlos está apaixonado por uma moça e está tentando conquistá-la à moda antiga. Aos 74 anos, o cantor não cansa de mandar buquês de flores para a amada. Segundo o jornal Extra, Viviane, de apenas 26 anos, é natural do Mato Grosso do Sul, mas mora na Urca, na Zona Sul do Rio de Janeiro - mesmo bairro em que reside o Rei.

A morena mexeu tanto com o cantor que ele tem feito passeios de carro pelo bairro apenas para vê-la, e até buzina para chamá-la. Mesmo sem corresponder às declarações de amor, Viviane já foi vista algumas vezes conversando com Roberto na janela do automóvel. Em uma dessas vezes, ele estava em uma Lamborghini branca.

Roberto Carlos para Lamborghini para conversar com Viviane (Foto: Reprodução)

O Rei não assume nenhum relacionamento desde a morte da esposa, Maria Rita, em 1999. Mas, pelo que parece, basta a nova eleita dizer sim para que eles engatem algo mais sério.

