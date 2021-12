Robert Downey Jr. é o ator mais bem pago do mundo

Robert Downey Jr., de "Homem de Ferro", foi apontado nesta terça-feira, 4, pela revista Forbes como o ator mais bem pago do mundo, encabeçando uma lista com atores destacados de Bollywood e de Hollywood pela primeira vez.

Downey, de 50 anos, ganhou estimados US$ 80 milhões (cerca de R$ 277,6 milhões) entre junho de 2014 e junho de 2015 na onda do sucesso dos super-heróis de "Vingadores: Era de Ultron", que arrecadou mais de US$ 1,3 bilhão em todo o mundo.

O honroso segundo lugar ficou com o ator chinês veterano e mestre das artes marciais Jackie Chan, de 61 anos, que a Forbes afirmou ter arrecadado US$ 50 milhões no ano passado graças a coproduções entre Hollywood e a China como "Dragon Blade", além de contratos publicitários.

Chan passou adiante de Vin Diesel, que ficou na terceira colocação com US$ 47 milhões devido, sobretudo, à franquia "Velozes e Furiosos", além de Bradley Cooper, Adam Sandler e Tom Cruise.

Sandler, de 48 anos, cujo lançamento mais recente, a comédia "Pixels", não se saiu bem nas bilheterias globais, mesmo assim recebeu US$ 41 milhões ao longo do ano precedente, em parte devido a seus acordos de produção com o estúdio Sony e o canal on-line Netflix.

Os atores de Bollywood Amitabh Bachchan, Salman Khan e Akshay Kumar, todos destaques no cinema indiano, também ficaram entre os 10 principais atores mais bem pagos do mundo.

