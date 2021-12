Rihanna e Azaelia divulgam números uma da outra após troca de farpas

Após uma troca de farpas pela internet, as cantoras Rihanna e Azealia Banks divulgam os números de telefones uma da outra nas redes sociais. Tudo aconteceu neste domingo, 29, quando Rihanna, que é de Barbados, na América Central, usou sua conta no Instagram para postar uma foto com a legenda: "sua cara quando você é uma imigrante".

A postagem foi uma referência às medidas tomadas pelo presidente Donald Trump de expulsar dos Estados Unidos os imigrantes e os refugiados.

Azealia, que já causou outros reboliços por apoiar as atitudes de Trump, usou também sua conta no Instagram para atacar Rihanna. Na postagem, ela escreveu: "O que Rihanna quis dizer foi: ‘cresci jogando futebol em um campo de terra e sujo, tomando água de coco, até que abri minhas pernas para todo e qualquer filho da puta que eu penso que pode escrever minhas músicas ou me comprar drogas. Mal consigo fazer um show porque eu bolo meus becks com cristais de metanfetamina e estou sempre brisada no palco".

A troca de insultas continuou e, em certo momento, Rihanna colocou em sua foto do perfil no Twitter um print de uma conversa entre as duas no WhatsApp. Na conversa, é possível ler: "não tenho que fazer nada pra você. Beyoncé já está trabalhando duro nisso. Já pensou em parar para pensar que é por isso que você é viciada em drogas e sexo?"

No print, o número de Azealia aparecia e ela recebeu várias mensagens e insultos. A cantora então resolveu se vingar e divulgou o número do celular de Rihanna em um print com a legenda "bomba". Segundo o site Ego, o número foi desconectado logo após a postagem e Azealia apagou a postagem.

