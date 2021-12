Rick Martin vai se apresentar com Ivete Sangalo em show

Rick Martin vai cantar com Ivete Sangalo no Brasil. O ex-menudo vem ao país para participar da festa de gala da amfAR, instituo que faz pesquisas de prevenção do HIV.

A festa ainda terá presença vip do estilista Marc Jacobs e das modelos Kate Moss e Naomi Campbell. Os ingressos não serão para qualquer um. Os preços custam de R$ 18 mil a R$ 181 mil.

