Reynaldo Gianecchini se irrita com repórter e abandona entrevista

O ator Reynaldo Gianecchini se irritou durante uma entrevista após ser questionado sobre a vida amorosa por um repórter de TV. Segundo o Uol, ele chegou a abandonar o local e, em seguida, reclamou com a assessora de imprensa.

O "climão" aconteceu em um evento promovido por um camarote do Carnaval de São Paulo, em homenagem aos 464 anos da cidade. Ao chegar à festa, Gianecchini foi direto para o local de entrevistas, e se irritou logo na chegada.

O repórter queria saber se o ator "está solteiro ou namorando". Imediatamente, Gianecchini demonstrou insatisfação com o questionamento e, ao deixar o setor, disparou para a assessora: "eu não estou aqui para falar sobre minha vida particular, estou aqui para falar sobre o evento. Se você não for grossa, eu serei".

Após a confusão, ele se dirigu ao palco, na parte externa do camarote, para recepcionar o cantor Gilberto Gil, que realizou um pocket show no evento. O ator chegou a publicar uma foto ao lado de Gil no Instagram, mas não se pronunciou sobre a confusão.

adblock ativo