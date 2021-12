Revistas dizem que Bonner tem outra; Fátima estaria arrasada

A separação de Fátima Bernardes e William Bonner foi tema de reportagens em duas revistas. A "Contigo!" e a "Veja Rio" trazem uma versão diferente para o rompimento do casal, mas elas concordam em um quesito: o apresentador do Jornal Nacional já teria um novo relacionamento.

Segundo a "Contigo!", uma fonte próxima ao casal disse que não houve traição e que Bonner teria deixado a casa da família na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, há cerca de dois meses. Ele está morando em um apartamento na Lagoa.

Imóvel que, inclusive, o jornalista teria reformado de forma entusiasmada enquanto ainda estava casado com Fátima. A apresentadora do "Encontro", segundo a revista, não teria acompanhado a obra. De acordo com a "Veja Rio", Fátima não esteve nenhuma vez no prédio.

Segundo a mesma revista, o casal mal se falava nos últimos meses, principalmente depois que os filhos trigêmeos foram fazer um intercâmbio no Canadá e nos Estados Unidos.

A "Veja Rio" também lembra as insinuações de uma possível traição e cita o nome da jornalista do tempo da Globo, Maria Julia Coutinho, a Maju.

A publicação também fala que se chegou a cogitar um relacionamento de Bonner com uma jovem jornalista da emissora, recém-separada, mas diz que colegas próximos ao casal negam o fato e falam que uma médica foi a pivô da separação.

Segundo a "Contigo!", Fátima ficou arrasada com a separação. Assim como o filho do casal, Vinícius.

