Revista Playboy será relançada por nova editora em 2016

A revista Playboy, que até o final deste ano é veiculada pela editora Abril, passará a ser comercializada pela PBB Entertainment a partir de março de 2016. A editora inclui um grupo do Paraná que gerencia empresas no ramo de recursos humanos.

Os três sócios responsáveis pela publicação são Marcos de Abreu, André Sanseverino e Edson Oliveira.

Segundo o colunista Felipe Pinheiro, do site UOL, o vice-presidente da editora, André Sanseverino, afirmou que o erro dos grandes grupos editoriais foi trabalhar só a revista e não explorar o digital. Sanseverino já ganhou o prêmio Playboy de fotografia.

Fim do ciclo

A editora Abril anunciou no dia 19 de novembro que deixará de publicar a "Playboy", que circula no Brasil há 40 anos. Além da revista masculina, a empresa cancelou as publicações "Men's Health" e "Women's Health".

