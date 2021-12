Revelada a identidade da Paparazzo Misteriosa; veja

A identidade da Paparazzo Misteriosa, capa da última edição da revista "Playboy" brasileira, foi divulgada nesta quinta-feira, 3. Segundo o jornal Extra, o rosto por trás da máscara é da modelo gaúcha Luh Ferreira.

Para dar vida à personagem, a moça passou por uma transformação radical, onde deixou de ser morena e passou para a loira, num tom bem platinado.

Ainda de acordo com a publicação, Luh não é tão desconhecida quanto se cogitava. Ela já interpretou uma intelectual sexy no "Sexytime" do Multishow e, nos últimos tempos, atuava como repórter vestida com roupa de dormir para o programa "Papo de pijama", de um outro canal a cabo, além de ter alguns ensaios sensuais espalhados pela internet.

Luh atuava como repórter, vestida de pijama, em um programa (Foto: Divulgação)

adblock ativo