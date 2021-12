Retrospectiva: Confira os memes que agitaram as redes sociais em 2020

Muito provavelmente, o ano de 2020 ficará marcado na memória como um dos piores de nossas vidas. Aquele responsável por colocar todos dentro de suas respectivas casas e fazer jus à clássica música do baiano Raul Seixas, em "O Dia em que a Terra Parou", tudo isso sem falar das tantas vidas perdidas em detrimento das consequências causadas pela pandemia.

Para tentar trazer um pouco mais de alegria às pessoas, mesmo que de forma bem sutil, a internet com seus inúmeros memes talvez tenha assumido o papel de 'alívio cômico' ou 'bobo da corte' nesse momento tão difícil. Reality Shows, jogadores de futebol e até o doutor Dráuzio Varela não conseguiram escapar da criatividade das redes sociais.

Por conta disso, o Portal A TARDE vem aqui nesse último dia do ano, 31 de dezembro, fazer um compilado para relembrar a todos quais foram os 10 principais memes que marcaram esse tão conturbado 2020. Confira:

Linkedin, Facebook, Instagram e Tinder

Uma dos primeiros virais do ano de 2020 surgiu logo em janeiro, quando a pandemia ainda nem tinha explodido em todo o mundo. O meme em questão era apenas um compilado de quatro fotos onde as pessoas mostravam as diferenças atribuídas para cada rede social. No Linkedin, por exemplo, o usuário em questão publicava um momento em que estivesse com uma imagem mais séria, já que a plataforma serve como perfil profissional. Enquanto isso, o Tinder costumava, geralmente, ser uma foto mais sensual.

"Né, minha filha?"

Logo no início do ano, o doutor Dráuzio Varela participou de uma reportagem para o programa Fantástico, da Rede Globo, onde falava sobre a situação da população trans no sistema carcerário brasileiro. Durante a matéria, o médico entrevistou Suzy, que revelou ter sido esquecida pela própria família e que também não recebia visitas há oito anos. A declaração fez como que o médico questionasse "Solidão, né, minha filha?", frase que viralizou das mais diversas formas na internet posteriormente.

Cardi B e o coronavirus

Ainda no começo da pandemia, onde diversos conteúdos voltados para a conscientização do coronavírus circulavam na web, a rapper norte-americano Cardi B publicou em suas redes sociais um vídeo onde falava sobre a doença. A mensagem, que tinha o intuito de alertar as pessoas, terminou repercutindo no mundo todo pela forma e entonação de como a artista falou o nome da doença.

Vai pa onde?

O desenho infantil Pocoyo foi outro que não escapou dos inúmeros memes de 2020. Em um momento onde a principal mensagem era de que as pessoas evitassem ao máximo sair de suas casas e mantivessem o isolamento social, com o intuito de evitar contaminações pela Covid-19, a imagem do personagem principal do desenho, onde ele aparece com as mãos na cintura dizendo "Vai pa onde?", passou a circular em massa na internet.

Cabeleila Leila

A propaganda fictícia, criada pelo humorista Eduardo Sterblitch, em seu programa "Sterblitch não tem um talk show: O Talk Show", repercutiu bastante nas redes sociais, principalmente por conta do jogo de palavras que a publicidade fazia. Posteriormente, após a viralização do conteúdo, uma continuação foi produzida pelo programa, mas sem o mesmo sucesso da primeira propaganda.

O pai tá on

O termo em si já existia e era até bastante conhecido nas redes sociais. No entanto, foi com Neymar que a frase se popularizou e ganhou até músicas, nas versões de funk, sertanejo e rap, pelos cantores MC WM, Hugo & Guilherme e Greg Ferreira, respectivamente. Em jogo pelas quartas de finais da Liga dos Campeões, em agosto desse ano, o 'camisa 10' brasileiro foi um dos responsáveis pela classificação do Paris Saint-Germain para a próxima fase do torneio, quando gritou 'O pai tá on' em sua comemoração.

Pose de 'maloqueira' e trava na beleza

No Ceará, os irmão Yarlei e Raíssa fizeram um vídeo simulando um ensaio fotográfico roteirizado. Na publicação em questão, o rapaz pedia para a irmã mais nova fazer diversas poses e expressões com o rosto. Durante essa brincadeira, ela falava para ela 'travar' na beleza em diversos momentos. Ao pedir que ela realizasse a 'pose de maloqueira', Raíssa fez o gesto da arma apontada para baixo que, posteriormente, se tornaria um dos maiores virais do ano de 2020.

Meme do caixão

Com a crescente de mortes no Brasil e no mundo, em decorrência da pandemia do coronavírus, um vídeo de uma cerimônia funerária de homens ganeses dançando com um caixão se difundiu na web, como uma forma de alertar o que aconteceria para aqueles que furassem a quarentena. O vídeo original foi gravado em 2017, mas tomou as redes sociais somente esse ano e também foi utilizado em diversas outras situações, não somente em ocasiões que se tratassem da pandemia.

Nota de 200 reais

Após o Banco Central anunciar que a nota de 200 reais passaria a circular em todo o país, diversos memes começaram a circular nas redes sociais, principalmente no que diz respeito da imagem que seria estampada no fundo da nova cédula. Um vira-lata, um boi, Pablo Vittar e até o Neymar foram sugeridos, mas, no fim das contas, o escolhido para aparecer foi o lobo-guará. Posteriormente, a nota viria a gerar nova polêmica por conta de seu tamanho ser equivalente a uma de 20 reais, fator que dificultariam os deficientes visuais na distinção do valor.

BBB

Provavelmente, um dos principais entretenimento para as pessoa que tiveram que passar boa parte do seu ano dentro de casa, foram os Reality Shows. Em decorrência da quarentena, por exemplo, o Big Brother Brasil alcançou um dos seus maiores indicies de audiência e ainda chegou a bater recorde de votação em programas do mesmo gênero no mundo todo, com mais de 1,5 bilhões de votos no paredão que culminou com a saída de Felipe Prior. Logicamente, a edição mais comentada do programa também não escaparia da criatividade dos internautas.

