'Respeite o Maranhão', diz Alcione sobre declaração de Bolsonaro

A cantora Alcione se pronunciou nas redes sociais na tarde deste sábado, 20, contra a citação do presidente Jair Bolsonaro em relação ao Nordeste. A sambista, que é maranhense, mostrou indignação em relação ao fato de Bolsonaro dizer que "daqueles governadores de 'paraíba', o pior é o do Maranhão”

Marrom afirma que não votou em Bolsonaro, mas não torce contra seu governo. “Eu não votei no senhor e não me arrependo. Eu sou uma brasileira que não torço contra o governo, não sou burra. Eu sei que se torcer contra, estou torcendo contra o meu país”.

A cantora ainda disse sobre a importância do respeito e do povo nordestino para gestão do presidente. "Quem quer respeito, se dá. E o senhor não está se dando respeito. O senhor precisa respeitar o povo nordestino. Respeite o Maranhão. Pense em mais de 30 milhões de nordestinos pensando contra o senhor?"

A postagem já teve mais de 77 mil visualizações e mais de 6 mil curtidas.

