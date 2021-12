Representante da Bahia é a primeira negra eleita Miss Bumbum 2016

A representante da Bahia Érika Canela foi eleita Miss Bumbum 2016 na noite desta quarta, 9, em São Paulo. Ela é a primeira negra a conquistar o título. Orgulhosa, ela afirmou, em entrevista ao site Ego, que "o negro está na moda, eu fico muito feliz"

Érika já participou de outros concursos de beleza e disse que, após este título, não irá mais concorrer. "Estou encerrando com chave de ouro minha participação em concursos", afirmou ela, que ostenta 107 cm de comissão de trás.

A Miss Bumbum 2016 contou ainda que mostrou "a beleza brasileira" durante o concurso. Ela, além de contratos publicitários, vai posar nu na revista Sexy de dezembro.

"Eu era bem 'feinha' e era zoada no colégio. Agora, olha vocês aí, gatinhos do meu antigo colégio, que me renegavam, hoje eu sou Miss Bumbum", disse.

Danny Morais, prima de Sabrina Boing Boing, e MC Sexy ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. A ex-atriz pornô e afilhada de Rita Cadillac, Cleo Cadillac, também concorreu ao lado da filha adotiva de Gretchen, Jenny Miranda.

