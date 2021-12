Relacionamento de Rihanna e Drake chega ao fim, diz site

Quem torcia pelo romance de Rihanna e Drake não terá uma boa notícia. Segundo o site internacional "E! News", o relacionamento do casal chegou ao fim. De acordo com a publicação, uma testemunha próxima aos cantores informou que Drake e Rihana ainda se amam, mas estão interessados em novas pessoas no momento.

"Rihanna e Drake estão vendo outras pessoas no momento. Eles não são exclusivos mais. Ainda se amam, a agenda de shows de ambos tem atrapalhado a relação", contou a fonte que ainda reforçou: "qualquer coisa pode mudar entre os dois, tanto para melhor quanto para pior".

A mídia americana ainda afirma que Drake já estaria de affair novo com a modelo India Love, que tem acompanhado o cantor em suas viagens.

Coincidência ou não, Rhiana postou nesta terça-feira, 10, no seu perfil do Instagram, uma indireta para os seus "ex-namorados".

"Nenhum dos meus ex está casado ou em relacionamentos felizes. Então, é seguro afirmar que eu não fui o problema (rindo alto)", escreveu ela, na legenda da foto.

