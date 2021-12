Relacionamento de Anitta e modelo chega ao fim

Chegou ao fim o relacionamento da cantora Anitta com o modelo Pablo, segundo o Ego. O casal vivia uma relação sem rótulos, mas recentemente a imprensa acompanhava a rotina dos pombinhos e esse pode ter sido um dos motivos para o término.

Ainda de acordo com o Ego, o modelo sempre assumiu a relação, diferente da cantora que sempre ocultou. Recentemente, Anitta surpreendeu a todos após postar uma foto beijando o modelo, assumindo, pela primeira vez o namoro. E logo depois Pablo contou que pediu a mão de Anitta em namoro e ela aceitou.

Neste domingo, 3, Anitta viajou para o México, onde gravou um clipe com o cantor Maluma, com quem foi flagrada em Miami. Na rede social Snapchat, além de elogiar a beleza do cantor, ela disse que ele é muito talentoso.

