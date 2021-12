Regina Duarte é vacinada contra Covid-19, após questionar utilidade do imunizante

A atriz e ex-secretária de Cultura do governo Jair Bolsonaro, Regina Duarte, 74 anos, foi vacinada contra Covid-19 em um drive-tru no Parque Imperial, em Higienópolis, São Paulo. Ela recebeu o imunizante do Instituto Butantan, Coronavac, na segunda-feira, 22, mas só postou o registro e a informação nesta quarta-feira, 24.

Ela ainda publicou sua carteira de vacinação, no qual indica que ela tomará a segunda dose da Coronavac em 12 de abril.

Em janeiro, ela compartilhou um texto nas redes sociais questionando a utilidade da vacina contra o coronavírus. Nesta semana, incentivou o uso de cloroquina, ivermectina e azitromicina contra a Covid-19 - medicamentos sem comprovação científica no combate ao vírus.

"Isso [a vacina] não elimina a necessidade de proibições de viagens. Não elimina a necessidade de fechar negócios. Também não elimina a necessidade de fechamentos em geral. Não elimina a necessidade de uso de máscaras. Então… que diabos esta vacina está realmente fazendo?", disse em janeiro.

“Não deixe de falar pro seu médico. O coquetel da cloroquina tem salvado vidas”, afirmou ela, durante esta semana, em um post no Instagram.

Em outras ocasiões, Regina também postou comentários que questionam as comprovações científicas e a utilidade do imunizante:

adblock ativo