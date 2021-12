'Reformei a cara na vida real e nunca mais precisei fazer photoshop', diz Anitta

A cantora Anitta aproveitou um momento de descontração em sua conta do Snapchat para falar com seus fãs sobre sua aparência na última terça-feira, 19.

A funkeira admitiu o uso excessivo de photoshop no passado, e também a realização de procedimentos cirúrgicos para ficar mais bonita: "Eu photoshopava todas as minhas fotos, e nem assim adiantava. Sabe o que eu fiz? Ao invés de ficar consertando a foto, reformei a cara na vida real e nunca mais precisei fazer photoshop".

Anitta também relembrou seus saudosos tempos de Orkut, extinta rede social que fez bastante sucesso no Brasil na década passada. Ela contou algumas de suas experiências nos "encontrões" da época, em que vários membros de determinada comunidade combinavam de se encontrar pessoalmente em um local público. "Na foto de perfil eu era linda. Quando chegava no encontrão, pessoalmente, as pessoas nem me reconheciam", relatou.

"Teve uma vez que eu tava de namorico com um menino no MSN, eu conversava com ele dia e noite, mandava fotos, super tratadas por mim. O menino era um gato, e eu com meus tratamentos de foto acabava ficando linda também. Chegou o dia do encontrão, eu tapei minha cara de maquiagem pra ver se resolvia. Quando cheguei lá, várias patricinhas lindas, com roupas carésimas, todas maravilhosas, cabelo escovadíssimo... E eu tinha feito minha própria unha assistindo o 'Vai dar Namoro' com o Márcio Garcia!", contou, antes de complementar: "O menino passou por mim e nem soube que era eu! Nem soube! Fiquei com a cara no chão e fui embora".

A artista também salientou que sua mãe tentava melhorar sua auto-estima à época: "Quando ia sair de casa, falei: 'Mãe, tô indo pro encontrão, mas nossa, eu tô tão feia, não tô igual nas fotos'. Aí minha mãe: 'Que é isso, você é linda. Não sei nem pra que você faz esses negócios de Photoshop! Você já é linda natural!'"

