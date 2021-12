Record decide adiar alterações no "Xuxa na Record"

O programa "Xuxa na Record" não tem dado bons resultados para a emissora e isso tem preocupado os diretores. Prova disso é que os executivos da empresa planejam mudanças no formato da atração com objetivo de superar a queda no Ibope.

Mas o problema é que as alterações não poderão ser feitas agora. A empresa está muito preocupada com a saúde da mãe de Xuxa, dona Alda, que sofre de Mal de Parkinson em estágio avançado. As informações foram confirmadas pelo colunista Daniel Castro nesta terça-feira, 9.

Na semana passada, a atração registrou o menor índice de audiência desde a sua estreia, em agosto de 2015, com apenas 4 pontos. Ainda essa semana a empresa deve tomar alguma posição, e até lá nada muda.

Por favor rezem por minha Aldinha... Bgda 🙏🏻💋✖️ Uma foto publicada por Xuxa Meneghel (@xuxamenegheloficial) em Fev 14, 2016 às 9:51 PST

