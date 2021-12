Realeza britânica confirma namoro entre o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle

O príncipe Harry está mesmo namorando a atriz Meghan Markle, da série Suits. Em comunicado divulgado pelo Palácio de Kensigton na manhã desta terça-feira, 8, a realeza britânica pede respeito à família de Meghan, que vem sofrendo assédio por parte da imprensa e ataques nas redes sociais nas últimas semanas. O príncipe, que está namorado a atriz "há alguns meses", estaria "preocupado com a segurança" da namorada e "decepcionado não ter sido capaz de protegê-la".

No comunicado, a realeza afirma ainda que Harry está ciente de que há curiosidade significativa sobre sua vida privada. "Sua namorada, Meghan Markle, tem sido alvo de uma onda de abusos e assédios. Alguns têm sido público - difamações na primeira página de um jornal nacional; as conotações raciais em comentários; o sexismo e o racismo nas mídias sociais e comentários de artigo na web", publicou o Palácio de Kensigton, uma das residências da família real britânica.

No fim de outubro, o casal já havia sido visto junto no Canadá. Eles curtiram uma festa de Halloween em Toronto. De acordo com o jornal Daily Mail, Meghan foi apresentada ao príncipe William e a Kate, que a adoraram.Já segundo a revista People, o príncipe Charles também teria conhecido a atriz. O casal se conheceu em julho, apresentado pro amigos em comum.

A atriz

Nascida em Los Angeles, nos Estados Unidos, Meghan Markle, de 35 anos, ficou conhecida após interpretar Rachel Zane, no drama Suits. A atriz também participou da série de ficção científica Fringe. Ela já foi casada com o produtor de cinema Trevor Engelson em 2011, mas o relacionamento terminou em 2013.

