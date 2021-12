Rainha da Sofrência, Marília Mendonça curte praia na Bahia

A cantora Marília Mendonça optou por passar os últimos dias de 2020 e os primeiros de 2021 em Guarajuba, Litoral Norte da Bahia. Ela chegou no domingo, 27, acompanhada do filho Leo, e do namorado Murilo Huff.

Entre os pratos regionais apreciados pela Rainha da Sofrência estão a paella de frutos do mar e a moqueca de camarão. Além disso, Marília, que em suas redes sociais constantemente brinca com as bebidas alcóolicas, inclusive, em suas músicas, não deixou escapar a caipirosca de seriguela.

Em seu perfil no Instagram, a artista vem exibindo vários registros desse período.

"Um feliz ano novo pra todos vcs. gostaria de agradecer a Deus, grandiosamente por minha vida, por minha saúde e da minha família e de vcs que me acompanham. obrigada pelo carinho de todos vcs, nesse ano que foi tão difícil pra tanta gente! entrego nas mãos de Deus o dia de amanhã. dessa vez, sem pedidos por aqui, só gratidão! respirar fundo e agradecer!!! muito obrigada!!!", escreveu nesta quinta-feira, 31, a sertaneja, em suas redes sociais.

