Rafael Ilha, vencedor do reality show 'A Fazenda', é condenado por tráfico de armas

Vencedor do reality show 'A Fazenda 10' e ex-integrante do grupo Polegar, Rafael Ilha, e sua esposa, Alina Kezh Felgueira, foram condenados por tráfico de armas. O cantor foi condenado a 2 anos 10 meses e 20 dias.

O casal foi preso em flagrante em 2014 quando voltava ao Brasil do Paraguai. Eles foram detidos em Foz do Iguaçu, no Paraná, com uma espingarda calibre 12 e 50 cartuchos de munição.

Rafael Ilha alegou que a arma não registrada serviria apenas para uso próprio. Ele pagou R$ 2,5 mil pelo armamento.

"A autoria delitiva é inequívoca, recaindo sobre os réus, pois os mesmos confessaram que a arma e as munições foram encontradas em poder de Aline Kezh Felgueira (a ré), enquanto o réu Rafael Ilha Alves Pereira, na mesma circunstância de tempo e lugar, apresentou-se como sendo o proprietário e responsável pelos objetos ilícitos apreendidos", pontuou o desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, relator do caso.

O casal ainda não será preso, já que a decisão concede uma "ordem de habeas corpus" até que a sentença seja analisada em terceira instância.

