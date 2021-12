Rachel Sheherazade ataca Wagner Moura, Camila Pitanga e outros atores

A jornalista Rachel Sheherazade, conhecida por suas declarações polêmicas, resolveu atacar artistas em suas redes sociais na última segunda-feira, 13.

Em seus perfis no Twitter e no Instagram, ela postou uma imagem com fotos de Bianca Comparato, Gregório Duvivier, Camila Pitanga, Marcos Palmeira, Leandra Leal e Wagner Moura, junto a uma frase do ator americano Kevin Spacey, que diz que "a opinião de um ator sobre política não vale nada".

Nos comentários, os seguidores se dividiram: alguns concordaram com a jornalista, enquanto outros disseram que qualquer pessoa pode opinar sobre a política do país em que vive. Até o momento, nenhum dos artistas que estão na imagem responderam à ofensa.

adblock ativo