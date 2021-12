"Quero viver como Jesus", diz Justin Bieber

Justin Bieber parece arrependido das besteiras que fez nos últimos anos. Em entrevista à revsita "Complex", ele diz que quer deixar de lado a imagem de "bad boy" e viver como Jesus Cristo. "Eu só quero, sinceramente, viver como Jesus. Não ser ele - eu jamais poderia -, não quero que isso seja divulgado de forma estranha. Jesus criou um modelo impressionante de como amar as pessoas e ser gentil e agradável", disse.

O cantor reconhece ter sido mau exemplo. "O que eu realmente quero que as pessoas vejam nesse novo capítulo da minha vida não é o Justin Bieber artista. Quero que as pessoas me vejam e sintam como uma pessoa com quem eles podem se conectar. Eu me fiz um mau exemplo por todas as coisas que fiz nos últimos anos. Às vezes, nem eram coisas ruins, mas ultrajantes", afirmou.

Bieber também falou sobre o namoro com a cantora Selena Gomez. "Não se apaixone! Estou brincando, eu aprendi muito... Era como uma vida de casados. Morar com uma garota era muita coisa para a minha idade. Mas a gente estava tão apaixonado. Mas sempre quando você aposta tudo em alguém as pessoas acabam te decepcionando. Amor é uma escolha, não um sentimento. Eu espero que meus futuros relacionamentos floresçam em torno de mim", garantiu.

