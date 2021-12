Queen Latifah vem ao Brasil e posa ao lado de Seu Jorge

A atriz norte-americana Queen Latifah está no Rio de Janeiro. Ela veio gravar um programa de TV com dicas sobre a Cidade Maravilhosa, na Floresta da Tijuca, na Zona Norte. Seu Jorge, que estava com a artista, publicou uma foto em seu perfil no Instagram.

Queen já havia vindo ao Brasil em janeiro. Na época, ela visitou a quadra da escola de samba Salgueiro.

Confira a publicação:

@QueenLatifah in the house!! #ThisIsMyRio #TravelChannel Uma foto publicada por Seu Jorge (@seujorge) em Out 21, 2015 às 8:54 PDT

