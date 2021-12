'Que saudades', diz viúva de MC Kevin um mês após a morte do funkeiro

A morte de MC Kevin completa um mês nesta quarta-feira, 16. Em homenagem, a viúva do funkeiro, Deolane Bezerra, de 33 anos, postou um vídeo nos stories do seu perfil no Instagram, no qual dizia: "Que saudades".

No feed, a advogada também comentou sobre as saudades do marido, que faleceu com 23 anos. ''Um mês sem você... E onde estiver quero que saiba que minha vida não é mais a mesma. A pior dor é a da saudade. Sentir saudades de quem não vamos ver mais é uma das piores dores existentes no mundo. Continuo orando por você, por nós'', ressaltou na legenda de fotos do casamento no México.

Durante uma série de postagens nos stories, ela enfatizou: "Você está eternizado no meu coração". Em outro momento, Deolane chega a comentar que amará o cantor infinitamente. Ela também compartilhou um vídeo em que mostrava o primeiro dia que dormiu na casa do funkeiro, com as declarações acompanhadas de emojis de tristeza.

Advogada compartilhou um vídeo em que exibe a primeira vez que dormiu na casa de MC Kevin | Foto: Reprodução | Instagram

O cantor morreu após cair da sacada de um hotel, em que estava hospedado, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com o laudo da perícia, a queda foi acidental. No momento do acidente, no quinto andar do hotel, ele estava tendo relação sexual com uma modelo, Bianka Domingues, que havia conhecido na praia, junto com o amigo MC VK. Conforme informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele havia usado drogas e consumido bebidas alcoólicas.

