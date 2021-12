"Quando a gente sai do Open Bar da nossa mãe', diz Ivete sobre foto de gêmeas

A mamãe Ivete Sangalo fez a alegria dos fãs na noite desta quarta-feira, 14, ao publicar uma foto com as gêmeas Marina e Helena, que haviam acabado de mamar, em seu perfil no Instagram.

Na legenda da imagem, a cantora escreveu: "Quando a gente sai do OPEN BAR da nossa mãe! Depois do peitão, denguinho sem fim! Minha mãe mandou dizer que tá sentindo muita saudade de zamurinhos! A gente ama mamar".

Os seguidores de veveta se mostraram encantados com a imagem. "Que bênçãos do Deus Altíssimo!!! Lindas, fofuras e muito abençoadas!!!! Vcs são tudo de bom e maravilhosas q existem nesse Universo! Muita luz e realizações pra você e a sua família!!!", escreveu uma internauta. "Embriagadas de amor!!", disse outra.

Marina e helena completaram um mês de vida no último sábado, 10, e ganharam uma festinha com tema da Páscoa.

Festa de 1 mês das gêmeas teve tema de Páscoa (Foto: Reprodução | Instagram)

