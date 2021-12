Proposta milionária da Netflix teria motivado saída de Maísa do SBT

Após 13 anos apresentando programas e novelas no SBT, a atriz Maísa anunciou na semana passada que não renovaria seu contrato com a emissora. O motivo seria uma proposta milionária do serviço de streaming Netflix.

De acordo com o Na Telinha, Maísa erá protagonista de diversos projetos que a plataforma irá investir nos próximos meses. Além disso, a artista também vai aproveitar o momento para estudar fora do Brasil e se dedicar a outros negócios no meio digital.

Existiu rumores que Maísa iria para a Rede Globo, que foram negados por fontes ouvidas pelo Na Telinha. O SBT teria tentado manter a apresentadora no seu elenco, principalmente por ser considerada atrativa para patrocinadores, mas Maísa optou por quebrar o contrato de exclusividade com a emissora.

