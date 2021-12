Projeto discute Fake News e traz como convidados membros do Mídia Ninja

O projeto 'Memórias Contemporâneas' realiza, no dia 1 de abril, conhecido como o Dia da Mentira, um debate sobre as 'Fake News' no Goethe-Institut Salvador, localizado no bairro do Corredor da Vitória.

O evento será mediado pela jornalista Malu Fontes e terá como convidados membros da rede de comunicação independente, Mídia Ninja e do jornalista alemão, Alexander Busch.

Convidados

Mídia NINJA - Fundada em 2013, é uma rede de comunicação livre que busca novas formas de produção e distribuição de informação a partir das novas tecnologias e de uma lógica colaborativa de trabalho. Apresentando pontos de vista invisíveis na mídia tradicional, a Mídia NINJA possui um amplo diálogo com midiativistas e grupos de mídias cidadãs em todo o mundo.

Alexander Busch - Nascido na Alemanha, criado na Venezuela e atualmente vivendo entre Salvador e São Paulo, Alexander Busch trabalha há 26 anos como jornalista sediado no Brasil, escrevendo sobre a América Latina. É correspondente para os mais importantes jornais e revistas econômicas da Alemanha e da Suíça, como a “Wirtschaftswoche”, o “Handelsblatt” e a “Neue Zürcher Zeitung”. Publica a coluna “Tropiconomia”, em português, na Deutsche Welle (DW). Formou-se em Jornalismo em Köln (Alemanha) e estudou Economia e Política em Köln e Buenos Aires (Argentina).

