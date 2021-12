Programação com atividades variadas movimenta fim de semana em Salvador

Uma variada programação com atividades esportivas, culturais e de lazer está prevista para este fim de semana em diversos bairros de Salvador. A ação conta com a Copa das Ligas de Futebol Salvador 2019, o evento Literatura na Praça, o Projeto Ruas de Lazer e a exposição Orixás da Bahia.

Na manhã do sábado, 6, tem início a terceira rodada da Copa das Ligas de Futebol Salvador 2019 com os confrontos entre Liga de Ondina x Liga do Arenoso e Liga dos Barris x Liga Baixiense, no Clube Paranapanema, no Jardim das Margaridas, a partir das 10h. Pela tarde, a partir das 14h, entram em campo Fazenda Coutos x Praia Grande e Tancredo Neves x Mata Escura, na Associação Atlética Banco do Brasil, em Piatã.

Também no sábado, a arte de ler e contar histórias estará presente na Praça Lord Cochrane, na Avenida Garibaldi, através do Literatura na Praça. A atividade acontece por volta das 16h e contará com um jogo de perguntas e respostas sobre a cidade.

Na mesma data, o projeto Ruas de Lazer, que busca levar diversão e lazer gratuitos para comunidades carentes de equipamentos esportivos, vai aportar na Escola Municipal Arlete Magalhães, em Castelo Branco, e na Rua Bom Jesus da Lapa, na Rocinha do IAPI.

No domingo, 7, a Rua Eugênio Ribeiro, no Doron, e a Pracinha do Jaqueira do Carneiro, no Retiro, serão as localidades beneficiadas pela ação. Todas as atividades do Ruas de Lazer serão realizadas pela manhã.

Em ambos os dias, estará aberta para visitação, no Centro Cultural da Barroquinha, a exposição "Orixás da Bahia", que traz uma mostra composta por 16 estátuas feitas em papel machê e em tamanho natural de divindades de matriz africana, todas esculpidas na década de 80 pelo artista plástico Alecy Azevedo.

Além destes, há ainda a Casa do Rio Vermelho (Rio Vermelho), o Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana (Barra), o Espaço Carybé de Artes (Barra) e as casas do Carnaval da Bahia e do Benin (Pelourinho), que contam com acervos permanentes e seguem as programações normalmente.

