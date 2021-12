Programa abre inscrições para projetos sociais tecnológicos

A marca Red Bull, abriu inscrições, até o dia 19 de maio, para a quinta edição do programa tecnológico 'Red Bull Basement'. O evento será realizado de julho a setembro no Red Bull Station, centro de São Paulo (SP). Os interessados em participar deverão realizar inscrição através do site do projeto.

O objetivo é buscar desenvolver projetos tecnológicos que contribuam na solução de problemas socias como: saneamento, segurança pública, inclusão social, mudanças climáticas, recursos hídricos, educação inclusiva, entre outros. No final, serão selecionados cinco projetos.

Os participantes terão à disposição um espaço de trabalho com equipamentos para prototipagem dos projetos, que deverão ser apresentados ao final da residência, além de uma agenda paralela com palestras e workshops sobre diversos temas e um Festival de Tecnologia.

Além disso, os residentes irão contar com a ajuda de cinco mentores de diferentes áreas e com ampla experiência em inovação como: Andrei Speridião - design e tecnologia; Wesley Lee - design e hardware; Pedro Godoy - quick and dirty; Denise Alves Rodrigues - mentoria de bancada; Julio Freitas - design estratégico e Mari Marcilio - comunicação e branding.

Também participarão do processo mentores convidados e um monitor em residência, que auxiliará em questões práticas cotidianas no laboratório maker.

