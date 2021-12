Produtora do SBT é demitida por defender Maisa Silva

Uma produtora do SBT foi demitida por conta da repercussão que houve com Maisa Silva e Dudu Camargo. Segundo Flávio Ricco, colunista do UOL, Raquel Prado, deixou a emissora na última terça-feira, 4.

Tudo começou no "Jogo dos Pontinhos" do Programa Silvio Santos (SBT), quando Silvio perguntou se Maisa aceitaria namorar com Dudu. Imediatamente, a jovem disse que não. A atitude da adolescente deu o que falar na internet e Silvio repetiu a dose.

O dono da emissora convidou a dupla mais uma vez para participar do programa. Muito chateada, Maisa começa a chorar e abandonou o palco. Segundo o colunista, a atriz foi amparada por Raquel, o que não agradou ao patrão, que a demitiu. A produtora já tinha 28 anos de casa.

