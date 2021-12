Produção do 'Pânico' quer Aline Riscado como nova Sabrina

Anunciada como a nova integrante do Pânico na Band neste domingo, 31, Aline Riscado chamou a atenção dos telespectadores e da cúpula da atração. Com a morena no comando, o programa até chegou a ficar em primeiro lugar, algo que não acontecia faz tempo.

De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal "O Dia", a atuação de Aline agradou tanto os diretores e produtores da atração que agora eles querem transformá-la em uma nova Sabrina Sato.

Além disso, segundo o colunista, a expectativa da direção é que a musa conquiste novos patrocinadores, principalmente a Itaipava, marca da qual é garota-propaganda.

Apesar de agradar os produtores, Aline não foi bem vista pelas panicats. O motivo seria porque a moça chegou na emissora de Ferrari e teve tapete vermelho estendido.

No Carnaval, além de ser destaque de uma escola de samba do Rio de Janeiro, a modelo deve pitar por alguns camarotes de Salvador.

