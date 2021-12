Prior, Manu e Gizelly participam de quarto branco do BBB

Após a vitória de Ivy na prova do anjo desta sexta-feira, 6, Prior, Manu e Gizelly participam do quarto branco do Big Brother Brasil (BBB 20).

Como parte do castigo do monstro, Ivy teve o dever de escolher um sister para integrar o temido quarto. Ela indicou Felipe Prior, que pode escolher mais dois confinados para a dinâmica. O brother levou Manu e Gizelly.

Os três já estão automaticamente no paredão, a menos que um deles desista ou se "sacrifique" pelo grupo e aperte o botão vermelho. Neste caso, o participante irá para o paredão, mas livraria os outros dois.

O integrante do quarto branco que for para o paredão irá se juntar a indicação do líder Pyong e ao mais votado da casa. Assim, o paredão da semana poderá ser triplo, ou quintúplo, caso nenhum dos jogadores desista da punição.

