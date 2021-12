Príncipe Harry e Meghan Markle anunciam gravidez

O príncipe Harry e sua esposa, a americana Meghan Markle, que se casaram em maio, esperam o primeiro filho, anunciou o Palácio de Kensington nesta segunda-feira, 15.

"Suas Altezas Reais, o duque e a duquesa de Sussex, têm o prazer de anunciar que a duquesa de Sussex está esperando um bebê para a primavera de 2019", afirma um comunicado divulgado pelo palácio. A primavera no Reuno Unido ocorre de março a junho.

"Suas Altezas Reais apreciam todo o apoio que receberam de pessoas de todo o mundo desde seu casamento em maio e estão encantados de compartilhar a notícia feliz com o público", acrescenta a nota do palácio, responsável pela comunicação do príncipe Harry e de seu irmão, o príncipe William.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk