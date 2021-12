Prima de Lucas Lucco detona sertanejo em rede social

Lucas Lucco postou no fim de semana uma foto ao lado do avô no Hospital. Carinhoso, ele escreveu "Vendo meu vovô... Não da forma como eu queria de verdade... Mas me fortalece ver a alegria dele em qualquer momento da vida que ele sempre levou. Te amo muito!". Mas a prima dele, Lara Oliveira, detonou a atitude do sertanejo.

Nesta segunda-feira, 28, ela usou o Facebook para desabafar. "Realmente isso aqui é só fingimento, porque quem ama de verdade cuida! Ir lá dá um oi e um abraço é fácil demais. Basta ir na casa do meu avô e ver como ele vive.. Ajuda tantas pessoas com câncer, problemas quando seu próprio avô precisou não teve coragem de ajudar? Isso só deve ser mídia, porque de coração ando duvidando", escreveu ela.

Ela ainda continuou: "Estou indignada com tanta falsidade que está acontecendo neste Natal. Um absurdo, pois quando solicitado na segunda-feira não levaram meu avô à uma unidade de saúde particular porque o convênio do vovô Pedro Roberto de Oliveira não cobria os procedimentos necessários devido ao quadro de pneumonia muito grave".

adblock ativo